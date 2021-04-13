Похитившие ради выкупа сына российского предпринимателя осуждены за его убийство

В Свердловской области осуждены двое мужчин за похищение и убийство подростка в 2003 году. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подсудимым назначено по 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что в Нижнем Тагиле в январе 2003 года трое мужчин решили взять в заложники несовершеннолетнего сына российского предпринимателя, чтобы получить крупный выкуп. Подростка обманом заманили в дом и там удерживали до получения денег.

Однако похитители все-таки решили избавиться от заложника. Его тело они вывезли на автомобиле и спрятали у гаражного кооператива.

16 лет преступление не удавалось раскрыть. Двоих похитителей установили и задержали в декабре 2019 года, их третий сообщник к тому времени умер.