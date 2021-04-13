Киев назвал подход НАТО к Украине недостаточным

В Киеве назвали недостаточным подход НАТО к Украине, пишет «Европейская правда».

Североатлантический альянс должен начать консультации о предоставлении стране плана действий по членству (ПДЧ), заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, нынешний подход организации к Украине основан на более глубокой интеграции в обмен на реформы, он является недостаточным и игнорирует силу притяжения Кремля.

Стефанишина назвала евроатлантическую интеграцию единственным способом для Украины достичь успеха как государство, «которое может защитить своих граждан и свою территорию».

«Если НАТО не хочет поступиться своей игрой на шахматной доске России, альянс должен действовать. Москва же не пропустит своей очереди», — заявила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Украина начнет переговоры о военной поддержке НАТО в случае войны в Донбассе.