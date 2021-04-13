Незаконно живущие со Славой Зайцевым люди пришли на телешоу и устроили скандал

Люди, незаконно живущие с российским модельером Славой Зайцевым, пришли на съемки ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале и устроили скандал. Информация появилась на сайте «Московского комсомольца».

Поводом для выпуска телепередачи стали видеоролики с участием дизайнера, размещенные в TikTok-аккаунте его приятельницы, телезвезды Галины Гарафутдиновой.

Например, женщина засняла Зайцева, которому трудно передвигаться из-за болезни Паркинсона (медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, характеризующееся снижением двигательной активности и тремором конечностей — прим. «Ленты.ру»), спускающимся по лестнице на специальном подъемнике. В это время Гарафутдинова танцевала рядом с модельером.

Гости «Пусть говорят» раскритиковали поведение звезды и осудили ее за «неэтичное и неуважительное» отношение к дизайнеру. В эфире передачи Гарафутдинова объяснила, что в ее поступках не было злого умысла. По ее словам, они с Зайцевым хорошие друзья и он не против участия в подобных съемках.

Участники ток-шоу решили связаться с модельером и узнать его мнение по поводу сложившейся ситуации. «Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил, и поэтому они снимали меня так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой, и с Тимуром, и с Лючаной (Тимур и Лючана — родные дети Галины Гарафутдиновой — прим. «Ленты.ру»). Галка — замечательный человек, совершенно удивительная женщина. Не понимаю, почему ее так оболгали. Она была счастлива, что у нее столько подписчиков. Взяла меня в таком случае, как объект, который помогает ей. И я не вижу здесь никакой крамолы, все нормально совершенно», — прокомментировал Зайцев.

После того, как гости прослушали обращение дизайнера, Тимур Гарафутдинов начал кричать на участников «Пусть говорят» и кидать в них пятитысячные рублевые купюры. Далее мужчина заявил, что им с матерью пора покидать съемочную площадку из-за того, что у женщины поднялось давление. Затем он ушел за кулисы и продолжил кричать на всех присутствующих на площадке, включая фельдшеров скорой помощи и сотрудников охраны.

Ранее в апреле незаконно живущие дома у Славы Зайцева люди заинтересовали прокуратуру. Семья модельера утверждает, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжело больным Зайцевым. Уточняется, что среди постоянных гостей модельера числится Галина Гарафутдинова и члены ее семьи.