Сборная России по футболу назвала соперников по контрольным матчам перед Евро

Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед чемпионатом Европы. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

1 июня подопечные Станислава Черчесова во Вроцлаве сыграют с командой Польши. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Спустя четыре дня российская команда дома примет Болгарию. Встреча пройдет на столичной «ВТБ Арене». Начало — в 18:00 по местному времени.

Чемпионат Европы-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесен на один год. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах в 12 странах.

На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Встречи с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге. С датчанами российская команда проведет матч в Копенгагене.