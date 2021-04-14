Плохая гигиена рта оказалась смертельно опасной

Ученые Университета Нью-Йорка выяснили, что плохая гигиена полости рта может повысить риск деменции, включая смертельно опасную болезнь Альцгеймера. Согласно статье, опубликованной в журнале Alzheimer's Association, патогенная микрофлора десен связана с высоким уровнем бета-амилоидов, что может способствовать накоплению амилоидных бляшек в будущем.

В исследовании приняли участие 48 пожилых людей без признаков когнитивных нарушений. Специалисты провели анализ микрофлоры пародонтальных карманов и сопоставили результаты с данными о присутствии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости пациентов. Определялся дисбиотический индекс как соотношение вредных патогенных бактерий к здоровым.

Оказалось, что повышенный дисбиотический индекс, то есть доминирование патогенных микробов (Treponema, Porphyromonas, Tannerella) над здоровой микрофлорой (Rothia, Corynebacterium), связан с увеличением уровня бета-амилоидов (группа Aβ+). У людей в группе Aβ+ имели в четыре раза большую вероятность высокого дисбиотического индекса.

Как пишут ученые, вероятных объяснений этой связи может быть несколько. Бактерии могут проникать в центральную нервную систему и оказывать прямое патологическое воздействие на мозг. Микробы могут также провоцировать обширное воспаление, что, в свою очередь, приводит к воспалительным процессам в мозге и амилоидной патологии.