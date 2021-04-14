Создан успешный способ борьбы со смертельной болезнью мозга

Исследователи Университета Токио создали новый способ лечения болезни Альцгеймера, который позволяет успешно бороться со скоплениями патогенных амилоидных белков. Как считается, амилоиды связаны с гибелью нейронов и тяжелыми симптомами смертельно опасной и до сих пор неизлечимой формы деменции. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Brain, кратко об экспериментах рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ученые ввели катализатор оксигенации прямо в мозг живых мышей, страдающих от аналога болезни Альцгеймера, а затем активировали его лучом света через череп в течение 30 минут ежедневно. Терапия длилась одну неделю. Анализ нервной ткани показал, что уровень амилоидного белка значительно уменьшился.
Катализатор дестабилизирует амилоидные бляшки, присоединяя к патогенной молекуле атомы кислорода, что изменяет в в ней химические связи. Происходит сшивание друг с другом определенных частей молекулы, называемых остатками гистидина, и характерная складчатая структура амилоида разрушается. Сам катализатор остается инертным, пока не будет активирован светом, чья длина волны близка к инфракрасному спектру. Сам дестабилизированный амилоид удаляется микроглией — иммунными клетками мозга.
Метод позволяет бороться с амилоидами не только в мозге человека, но и во всем организме. По оценкам Американского общества клинической онкологии, каждый год в США у четырех тысяч человек диагностируются заболевания, известные под общим названием амилоидоз. Катализатор фотооксигенации способен удалять амилоидный белок независимо от того, когда и где он образовался в организме.