Последнего главаря банды «Ключевские» посадили за 13 убийств

Центральный районный суд Читы приговорил к 24,5 года лишения свободы последнего главаря банды «Ключевские» Владислава Телкина за 13 убийств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Подсудимый признан виновным, помимо убийств, в похищении человека и бандитизме.

Суд установил, что свои преступления Телкин совершил в период с 1995 по 2005 год. Среди его жертв участники конкурирующих преступных групп и мирные граждане, не связанные с криминалом. Кроме того, Телкин причастен к убийствам двух организаторов банды «Ключевские».

Уже осуждены и отбывают наказание руководитель банды Дмитрий Непомнящий и пятеро ее участников. Они получили сроки от 19,5 до 24 лет в колонии строгого режима.