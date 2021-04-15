Гигантские очереди из россиян у офиса Turkish Airlines попали на видео

Гигантские очереди из российских клиентов у московского офиса авиакомпании Turkish Airlines, отменившей рейсы в Турцию после заявления о приостановке авиасообщения, попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно большое скопление людей на улице Валовой. Очередь протяженностью несколько десятков метров огибает угол здания бизнес-центра на Садовом кольце.

По словам стоящих в очереди, новые люди подходят постоянно, однако внутрь попадает далеко не каждый. Как рассказали те, кто уже побывал в офисе, ожидание занимает минимум три с половиной часа, а все вопросы с сотрудниками авиакомпании решаются за 10 минут.

Днем ранее авиаперевозчик объявил о возможности переноса дат поездки или возврата денег за аннулированные билеты, однако из-за коллапса на телефонных линиях люди решили лично прийти в офис.

Ранее россиянам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные туры в Турцию. Как заявили в Роспотребнадзоре, каждый турист имеет право расторгнуть договор с туроператором и получить полное возмещение стоимости путевки.

12 апреля Россия объявила о приостановке чартерного авиасообщения с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).