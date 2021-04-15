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Доберман разорвал руки россиянке и не подпустил к ней врачей

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Кадр: страница «Гагарин LIFE DIRECT» во «ВКонтакте»

Жительницу города Гагарин Смоленской области нашли окровавленной после того, как доберман разорвал ей руки. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Собака не подпускала к хозяйке ни врачей, ни полицейских.

Россиянке потребовалась срочная медицинская помощь, но пес бросался на людей, таким образом охраняя женщину. Позже в МВД сказали, что животное удалось «обезвредить».

55-летнюю Евгению Биличенко госпитализировали в очень тяжелом состоянии с открытыми переломами кистей и предплечий рук.

Ранее житель Красноярска спустил бойцовского пса на фельдшера скорой помощи. Врачи приехали на вызов к мальчику с температурой, но на просьбу отца ребенка надеть бахилы ответили отказом. Когда фельдшер уже собиралась уходить, мужчина выпустил собаку и приказал животному укусить женщину, которая ходила по полу без бахил. Пес не стал нападать на врача.

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