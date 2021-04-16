В Крыму новые санкции США сравнили со «скверным анекдотом»

Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Его слова приводит РИА Новости.

«Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу "95 квартала"», — подчеркнул Молохов.

По его словам, власти Соединенных Штатов только смешат весь мир бесполезными ограничениями.

Ранее президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в американские выборы. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.