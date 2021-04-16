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У фондового рынка США увидели светлое будущее

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Ларри Финк
Ларри Финк
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк в интервью CNBC заявил, что видит у фондового рынка США светлое будущее.

«У меня невероятно бычий настрой», — сказал Финк, имея в виду бычий тренд на фондовом рынке, как называют ситуацию роста котировок. По словам финансиста, в ближайшее время он ожидает дальнейшего роста основных индексов — даже несмотря на то, что большинство из них уже находятся на значениях, близких к рекордным.

Этому будут во многом способствовать стимулирующие меры властей: новый пакет помощи от правительства объемом 1,9 триллиона долларов, анонсированный президентом США Джо Байденом, и продолжающаяся программа количественного смягчения (выкупа у банков государственных и коммерческих облигаций) от Федеральной резервной системы.

Во время пандемии коронавируса поведение потребителей по всему миру, в том числе в США, серьезно изменилось, констатировал Финк. Они снизили спрос на товары и услуги, предпочитая экономить и сберегать средства, однако благодаря мерам поддержки, которые включают в себя прямые выплаты гражданам, люди получили стимул выходить на биржу, а не просто держать средства на банковских счетах.

При этом в долгосрочной перспективе риски для фондового рынка по-прежнему остаются, отметил Финк. Среди них вероятность того, что вакцины против коронавируса окажутся неэффективными из-за его мутаций, а также возросший дефицит бюджета, который в перспективе приведет к повышению налогов и подорожанию заимствований. Все это повлечет переток инвесторов с рынка акций на рынок облигаций.

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