Китайцев заставят расстаться с деньгами на благо экономики

Власти Китая задумались о том, чтобы ввести так называемый срок годности для цифрового юаня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это поможет Народному банку Китая при необходимости «выключать» электронные деньги после определенной даты, чтобы заставить граждан быстрее расставаться с деньгами и активнее их тратить во благо экономики.

В феврале в Пекине объявили об эксперименте, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. В нем примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат десять миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Народный банк Китая является одним из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Этим же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще нескольких стран. Цифровая валюта, как ожидается, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнение к существующим наличным и безналичным денежным средствам.

В США считают, что цифровой юань таит в себе угрозу. В администрации президента Джо Байдена опасаются, что он может дать толчок «долгосрочной попытке свергнуть доллар с места доминирующей мировой резервной валюты».