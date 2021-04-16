Американская певица Кэти Перри назвала соцсети упадком человеческой цивилизации. Свое мнение она высказала в Twitter.

«Социальные медиа — это помойка. Упадок человеческой цивилизации. Я сказала то, что сказала», — заявила артистка, никак не пояснив, с чем связана такая точка зрения.

Многие поклонники приняли эту публикацию на свой счет. В следующем посте Перри написала: «В любом случае я люблю вас».

Ранее певица Кэти Перри рассказала, что притворялась актрисой Зои Дешанель ради прохода в ночные клубы. Исполнительница пообщалась со звездой фильма «500 дней лета» и призналась, что раньше пользовалась внешним сходством с актрисой, так как после переезда в Лос-Анджелес у нее не было денег на посещение различных заведений. Дешанель ответила, что знала об этом. Многие люди говорили ей, что видели ее в тех или иных местах, в которых на самом деле артистка не появлялась. Актрисе также говорили, что она похожа на Кэти Перри, однако она не знала, о ком шла речь.