Раскрыта опасность красного мяса

Исследование с участием почти 20 тысяч человек продемонстрировало корреляцию между большим потреблением красного и обработанного мяса и ухудшением у человека работы сердца. Об этом сообщает MedicalXpress.

По данным специалистов, у людей, потребляющих много мяса, были замечены сердечная недостаточность и жесткие артерии. Эти факторы свидетельствуют об ухудшении сердечно-сосудистого здоровья.

Кроме того, исследователи раскрыли, что по мере увеличения количества потребляемой жирной рыбы, наоборот, было замечено улучшение функции сердца, а артерии при этом становились более гибкими.

Ученые пояснили, что связь между работой сердца и потреблением красного и обработанного мяса можно объяснить в том числе высоким давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением и диабетом.

Ранее российский врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова сообщила, что отказ от мяса и его отсутствие в рационе могут привести к проблемам с кожей, которая быстро потеряет здоровый вид. По словам Павловой, одна из ее молодых пациенток, отказавшаяся от мяса, пожаловалась на появление морщин. Специалистка указала, что исключения животного белка из рациона вполне достаточно, чтобы кожа стала морщинистой и начала преждевременно стареть.