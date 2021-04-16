Принц Филипп произнес «нелепый» тост на приеме у Никсона и потерял сон

Супруг королевы Великобритании принц Филипп, герцог Эдинбургский, произнес «нелепый» тост на ужине в Белом доме с 37-м президентом США Ричардом Никсоном в 1969-м году. Об этом сам принц написал в письме, адресованном Никсону, сообщает The Associated Press.

В рукописной записке президенту США, обнаруженной архивистами Президентской библиотеки и музея Ричарда Никсона в Йорба-Линде, Калифорния, герцог Эдинбургский написал, что «смиренно приносит извинения» за то, что не произнес тост за здоровье президента, как это было продиктовано протоколом во время приема в его честь, на котором присутствовали только мужчины.

«Боюсь, что после блестящего выступления других присутствующих и вас самого, мое выступление было довольно нелепым», — написал герцог Эдинбургский Никсону. «В ту ночь я проснулся в холодном поту, поняв, что забыл предложить выпить за ваше здоровье!» — добавил он.

«Я думаю, что само письмо показывает характер принца Филиппа, которым восхищается так много людей в Великобритании, Содружестве и по всему миру», — сказал Джим Байрон (Jim Byron), исполнительный вице-президент Фонда Никсона. Он также уточнил, что письмо было обнаружено до пандемии коронавируса, но обнародовано на этой неделе.

Во время ужинов в Белом доме почетные гости обычно произносят тост за здоровье и успехи президента. Байрон сказал, что Никсон почти наверняка ответил на письмо Филиппа, но, поскольку архивы библиотеки остаются закрытыми из-за пандемии, то, что он мог сказать, неизвестно.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.