На Урале захотели сделать вход в лес платным

На Урале захотели сделать вход в леса и природные парки платным для физических лиц. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он опубликован на региональным портале правовых актов.

Речь идет о посещении парков «Оленьи ручьи» (стоимость составит 2,7 процента установленного прожиточного минимума), «Бажовские места» (1,3 процента), «Река Чусовая» (1,5 процента), государственного заказника «Режевской» (1 процент) и Шарташского лесопарка (0,5 процента).

Как пишет URA.RU, величина прожиточного минимума в России составляет 11 653 рубля на душу населения, и за посещение перечисленных выше природных территорий придется заплатить от 60 до 300 рублей. Действие документа не распространяется на жителей населенных пунктов в границах особо охраняемых территорий.

Согласно документу, плату за вход в Шарташский парк начнут брать с 1 января 2031 года. Остальные пункты указа вступят в силу с момента опубликования.

Как заявил министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, полученные деньги лесопарки и заказники смогут направить на сохранение, содержание и развитие территорий, а также создание новой и поддержку уже существующей инфраструктуры.