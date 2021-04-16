Решена судьба найденного в центре российского города тоннеля

Власти Владивостока решили судьбу тоннеля, который в центре города обнаружили строители во время работ по созданию фонтана. Из-за пережитого ремонта сооружение не может считаться полноценным объектом культурного наследия России. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Работы по созданию фонтана на время проведения экспертизы объекта были остановлены. Специалисты заключили, что тоннель был построен во временном диапазоне с 1900-х до 1950-х годов. Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия разрешила продолжить строительство, когда тоннель законсервируют.
Решение законсервировать объект эксперты объяснили тем, что «в силу недоступности всех его параметров» тоннель нельзя отнести к полноценным объектам наследия — согласно предположениям, сооружение не сохранило первоначальный исторический вид, так как в советский период его доработали, добавив железобетонные своды.
Рабочие обнаружили тоннель в апреле 2021 года, когда копали котлован для создания фонтана. Один из строителей спустился внутрь и нашел там полки с бутылками. В городе предположили, что сооружение могло быть построено более ста лет назад китайскими рабочими и служило дореволюционным дренажным коллектором.