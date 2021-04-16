Решена судьба найденного в центре российского города тоннеля

Власти Владивостока решили судьбу тоннеля, который в центре города обнаружили строители во время работ по созданию фонтана. Из-за пережитого ремонта сооружение не может считаться полноценным объектом культурного наследия России. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Материалы по теме Назад в прошлое Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло? Осколки Союза Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе

Работы по созданию фонтана на время проведения экспертизы объекта были остановлены. Специалисты заключили, что тоннель был построен во временном диапазоне с 1900-х до 1950-х годов. Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия разрешила продолжить строительство, когда тоннель законсервируют.

Решение законсервировать объект эксперты объяснили тем, что «в силу недоступности всех его параметров» тоннель нельзя отнести к полноценным объектам наследия — согласно предположениям, сооружение не сохранило первоначальный исторический вид, так как в советский период его доработали, добавив железобетонные своды.

Рабочие обнаружили тоннель в апреле 2021 года, когда копали котлован для создания фонтана. Один из строителей спустился внутрь и нашел там полки с бутылками. В городе предположили, что сооружение могло быть построено более ста лет назад китайскими рабочими и служило дореволюционным дренажным коллектором.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru