Россиянам захотели вернуть украденные мошенниками деньги

Минфин России прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам телефонных мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

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Минфин хочет создать новый механизм, который «значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, вернуть свои деньги». Чебесков уверен, что злоумышленники станут придумывать новые способы обхода этих мер.

Глава департамента Минфина добавил, что решить проблему поможет, в том числе, цифровой рубль.

Мошенники списывали у россиян за один раз в среднем 13,9 тысячи рублей в 2020 году. Это на восемь процентов меньше среднего чека кражи 2019 года (15 тысяч). Однако в прошлом году злоумышленники украли у россиян на 70 процентов больше, чем в 2019 году. Число случаев телефонного мошенничества выросло на 60 процентов, превысив максимум за всю историю наблюдений.

Половину всех украденных денег жертвы перевели аферистам сами, еще 28 процентов раскрыли данные карт или секретные коды от банка. Самыми популярными каналами, где мошенники находили своих жертв, стали сайты объявлений о продаже товаров и услуг, а также поддельные интернет-магазины.