Описан портрет российского пользователя банкомата

Среднестатистическому россиянину, который пользуется банкоматом, 47 лет. Снимает он денег больше, чем вносит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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Около 50 процентов от общего числа операций сделали клиенты до 47 лет. Кроме внесения и снятия, в пятерке операций-лидеров у россиян оказались оплата различных услуг, переводы и мобильная связь. Описывая портрет типичного пользователя банкоматом, аналитики отметили, что с возрастом у россиян растет востребованность оплат ЖКХ.

«У многих представителей молодежи пока нет своего жилья и эта опция для них не столь актуальна. Кроме того, более гибкие к современным финансовым инновациям клиенты, чаще предпочитают оплачивать коммунальные платежи через смартфон, в мобильном банке», — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. В автоматические депозитные машины решили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула взорвется и испачкает банкноты. Окрашенные купюры являются неплатежеспособными и не подлежат обмену.