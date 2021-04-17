Помпео заставлял сотрудников Госдепа выгуливать его собаку и бронировать столики

Офис генерального инспектора Госдепартамента США обвинил экс-госсекретаря Майка Помпео и его жену в злоупотреблении служебным положением. Выяснилось, что супруги более ста раз просили сотрудников госдепа выполнить их личные поручения. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчет офиса генерального инспектора ведомства.

Отмечается, что Вашингтон давно ожидал этого расследования, однако оно началось лишь в 2020 году, после того, как Помпео спровоцировал увольнение Стива Линика, в то время генерального инспектора Госдепартамента.

Изучая электронные письма и другие документы и опрашивая сотрудников, следователи обнаружили множество случаев, когда Майк или Сьюзан Помпео просили сотрудников ведомства выполнять задачи личного характера, от записи в салоны красоты и бронирования столиков в ресторанах до прогулок с собакой.

Супруга экс-госсекретаря, например, обращалась к подчиненным мужа с просьбами купить футболку ее другу, организовать доставку цветов. В отчете говорится, что госсекретарь не оплачивал сотрудникам выполнение этих задач, даже в нерабочее время.

Следователи особо выделили случай, когда супруги использовали средства Госдепартамента для покупки подарков (например, чаш с золотыми орехами), которые оказались личными и не имели отношения к дипломатической работе.

После этого офис генерального инспектора порекомендовал, чтобы ведомство обновило или разработало новое руководство, которое устанавливает или дополнительно разъясняет надлежащее использование средств департамента и сотрудников, когда дело доходит до личных задач.

Ранее стало известно, что Помпео и его жена Сьюзен с 2018 года регулярно устраивали роскошные ужины, получившие название «ужины Мэдисона» в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона, который любил собирать у себя политических деятелей и интеллектуалов.

На такие собрания приглашались богатейшие бизнесмены, судьи Верховного суда и видные политики. Всего за два года было организовано около 20 таких мероприятий, которые посетили около 500 человек. При этом источники в Госдепартаменте заявили, что они устраивались не на личные средства Помпео, а на деньги налогоплательщиков.