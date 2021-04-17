Бандиты с ножами похитили у семьи щенка и выбросили его у дороги

В дом семьи в Глазго ворвались бандиты с ножами и похитили девятимесячного щенка американского бульдога по кличке Каир. Однако затем злоумышленники выбросили собаку у дороги, пишет The Mirror.

Как рассказал хозяин щенка Дэвид Уотерс, трое в масках вломились в его дом, повалили на землю, грозя ударить, и забрали бульдога. После этого Уотерс вместе с женой Кейтлин Мэйли запустили сбор средств в соцсетях, чтобы накопить на поиски питомца. Однако уже через день пса нашли и вернули в семью.

Отмечается, что кражи собак возросли на 20 процентов за 2020 год. К этому привели рост спроса на собак и повышение цен на щенков во время пандемии коронавируса. При этом лишь каждый пятый (22 процента) питомец после кражи возвращается к хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Великобритании к хозяевам вернулась собака породы ши-тцу, пропавшая восемь лет назад. Ее владелица, 35-летняя Магдалена Клубчук, думала, что животное сбила машина. Отмечалось, что питомица пропала в 2013 году.