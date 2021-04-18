Цирковые династии России отметили профессиональный праздник

В Сочи представители известных династий высадили аллею магнолий и открыли цирковую студию для особенных детей. Десять магнолий напротив здания Сочинского цирка теперь будут напоминать горожанам о цирковых династиях Корниловых и Запашных, семье музыкантов Ситниковых, врачей Абрамовых-Осиповых, династии пожарных Сущенко-Супрун и других. Инициатором акции, приуроченной к Всемирному дню цирка, стала крупнейшая цирковая компания мира — Росгосцирк. Дерево, символизирующее компанию Росгосцирк, высадили генеральный директор Сергей Беляков и руководитель Департамента развития и социальных проектов Дарья Костюк. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгосцирка.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков подчеркнул, что основная задача праздника — объединять всех цирковых артистов, отдать должное их заслугам, а также — прививать любовь к этому виду зрелищного искусства не только детям, но и взрослым. «Мы убеждены, что цирк — это территория семейных ценностей. Сюда зрители ходят всей семьей, здесь чаще всего и артисты работают семьями. Именно поэтому центральным событием сегодняшнего дня во всех цирках нашей компании, а это 37 филиалов в регионах нашей страны, стал Всероссийский Парад династий. Наши артисты, режиссеры, инспекторы манежа, работники всех служб — прославили цирковое искусство России на весь мир. Поэтому в эти дни мы делаем все, чтобы они были в центре внимания», — сказал Сергей Беляков.

Также к Всемирному дню цирка приурочили открытие студии для особенных детей. В начале 2021 года Сочинский цирк совместно с автономной некоммерческой организацией выиграл президентский грант на работу с ребятами от 8 до 18 лет, их родителями, а в некоторых случаях и с молодыми людьми до 30 лет.

С 2019 года дети и подростки с расстройствами аутистического спектра посещали благотворительные занятия по цирко- и анималотерапии в Сочинском цирке. И родители ребят, и врачи в единодушно говорят о положительном эффекте от таких занятий, рассказал руководитель кружка Евгений Ковалюк.

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников российских цирков. Она отметила, что цирковое искусство постоянно находится в фокусе внимания ведомства. Проводятся реконструкции и обновление цирковых комплексов по всей стране. «Уже завершены работы в Сочи, Санкт-Петербурге, Иваново, Туле, Омске, Нижнем Тагиле, Кисловодске и Саратове. На очереди Пензенский, Красноярский и Челябинский цирки», — подчеркнула министр.

Мероприятия к Всемирному дню цирка прошли в филиалах компании Росгосцирк по всей стране. Ранее звезды манежа высадили в центре Санкт-Петербурга 11 канадских кленов. Каждое дерево ознаменовало собой династии, прославившие цирковое искусство, такие как Чинизелли, Запашные, Никулины, Сударчиковы, Багдасаровы и другие. В Омске к празднику приурочили открытие музея циркового искусства. Тверской цирк подарил праздник смеха пациентам детской клинической больницы. А в Екатеринбурге семейным парам, зарегистрировавшим свой брак во Всемирный день цирка, подарили возможность сделать фото на крыше цирка. Завершилось празднование грандиозными представлениями на манежах в городах России.