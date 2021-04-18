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Молодежная ячейка «Справедливой России» в Белгороде провела заседание с кальяном

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Фото: страница МСР по Белгородской области во «ВКонтакте»

Молодежная ячейка «Справедливой России» по Белгородской области провела заседание в кафе с кальяном. Фотография с встречи была выложена на странице отделения во «ВКонтакте» в субботу, 17 апреля.

Позже председателя местного отделения партии Андрея Боднаря попросили прокомментировать выбор подобного формата официального мероприятия. Его слова приводит «Подъем»: «Мы работаем на общественных началах, без оплаты. Поэтому совмещаем это в свободное от работы время, вот и собрались вечером. Нужно было несколько вопросов обсудить с депутатом Сергеем Бочарниковым».

Боднарь также посетовал на то, что «на фотке с кальяном все решили хайпануться, и [теперь] она везде», однако он отметил, что совмещать общественную деятельность с курением не стоило. Председатель молодежного отделения добавил, что в их группе во «ВКонтакте» есть важные посты, но внимание обратили именно на этот.

Сам депутат Сергей Бочарников отметил, что не видит ничего криминального в заказе начинающими политиками кальяна. Он добавил, что «нужно идти туда, где молодежь».

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