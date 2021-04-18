Врач назвал опасные для самостоятельного приема лекарства

Врач общей практики Мохамед Али Вуада назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно. Об этом он заявил в беседе с агентством «Прайм».

Специалист рассказал, что часто люди сами «назначают» себе определенные препараты при помощи интернета или советов знакомых. Он отметил, что кому-то, действительно, удается вылечится, но крайне редко. По его словам, обычно люди ошибаются в выборе препаратов, в лучшем случае это просто делает их прием бессмысленными, а в худшем — наносит вред организму.

Так, врач не советует принимать самостоятельно антибактериальные препараты, потому что у человека может быть аллергия на подобные лекарства. Отмечается, что также есть заболевания, при которых прием данных средств не разрешен. Эксперт добавил, что бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости.

Помимо этого, Мохамед Али Вуада рекомендует принимать препараты от повышенного артериального давления только по назначению врача, так как подобные проблемы требуют лечения у специалиста.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл частую ошибку при головной боли. По его словам, россияне ошибочно считают, что антидепрессанты не являются обезболивающими при головной боли напряжения. Эксперт отметил, что это один из самых распространенных ее видов, который встречается в восьми случаях из десяти.