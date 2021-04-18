Мир
 
Последние новости
МИД России выразил протест Чехии из-за высылки дипломатов
В МИД указали на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии
Харитонов одержал победу в поединке на голых кулаках
В России задумали обязать банки давать возможность ограничения онлайн-оплаты
В Белоруссии заявили о дежурстве круглыми сутками иностранных войск у границ
Диетологи назвали опасные для употребления на голодный желудок продукты
Ответ Путина на звонок Байдена сравнили с сицилианской защитой в шахматах
Макгрегора проверили на допинг дважды за неделю
Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова заявила о попытке перекрыть информацию о госперевороте в Минске

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Запад с помощью заявлений из Чехии попытался перекрыть информацию о готовившемся военном перевороте в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее МИД выразил решительный протест Праге в связи с высылкой дипломатов и обвинениями в причастности к взрыву на складе боеприпасов. Россия назвала действия Чехии продолжением серии антироссийских акций и увидела в произошедшем американский след. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — отметили в МИД.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов в субботу, 17 апреля. Сотрудников посольства подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спецслужбы Чехии заявили о нахождении Петрова и Боширова на месте взрыва склада
МИД России выразил протест Чехии из-за высылки дипломатов
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов