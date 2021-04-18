Захарова заявила о попытке перекрыть информацию о госперевороте в Минске

Запад с помощью заявлений из Чехии попытался перекрыть информацию о готовившемся военном перевороте в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее МИД выразил решительный протест Праге в связи с высылкой дипломатов и обвинениями в причастности к взрыву на складе боеприпасов. Россия назвала действия Чехии продолжением серии антироссийских акций и увидела в произошедшем американский след. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — отметили в МИД.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов в субботу, 17 апреля. Сотрудников посольства подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.