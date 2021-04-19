Кошка сбежала из дома и трижды поднялась на вершину горы

Два туриста в Швейцарии поднимались на гору и встретили кошку. Как сообщает Daily Mail, сбежавшее из дома животное проводило их до самой вершины.

24-летние Сирил и Эрик Рохреры (Rohrer) поднимались на гору Бристен в Гларнских Альпах. Около четырех утра примерно на середине маршрута они услышали мяуканье среди деревьев и заметили маленькую кошку. «Она выглядела испуганной и непонимающей, что происходит», — отметил Сирил.

Кошка поднялась с Рохрерами на самую вершину горы, на высоту 3073 метра над уровнем моря. С начала подъема ей пришлось пройти около 2,3 километра.

«Она дрожала от холода, а ее лапки кровоточили из-за жесткого снега. Когда она слишком уставала, чтобы идти сама, мы брали ее на руки и несли. Мы были растеряны, а кошку было очень жалко», — рассказал Сирил.

Позже они узнали, что кошка сбежала из дома четыре дня назад и за это время уже третий раз поднялась на вершину с туристами. В итоге другая группа забрала кошку, спустила ее вниз и вернула хозяевам.

«Звери творят странные вещи. И они куда сильнее, чем люди. Они никогда не сдаются. Даже если им правда очень-очень больно», —подытожил турист.

Ранее сообщалось, что кошке удалось выжить на судне, следовавшем на протяжении трех недель из Одессы в Израиль, питаясь конфетами. Экипаж судна предполагает, что кошка выжила без воды, слизывая конденсат со стенок контейнера.