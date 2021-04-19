Доктор Мясников озвучил условие для безопасного отдыха за границей

Доктор Мясников заявил, что для безопасного отдыха за границей необходимо привиться от коронавируса как минимум за месяц до отъезда. Такое условие он озвучил в разговоре с авторами Telegram-канала «Радиоточка НСН».

«Вам нужен 21 день до второй прививки. И еще минимум две недели, чтобы развились антитела. Итак, 21 плюс 14, вот и считайте, сколько», — пояснил он.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности российских курортов. По его словам, из-за закрытия границ с Турцией огромное количество людей отправятся отдыхать на Кубань, в Крым и Сочи. Такой наплыв туристов станет для курортов «серьезным испытанием всех инфраструктур».

Кроме того, большое скопление туристов из разных регионов позволяет спрогнозировать «весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку»: может начаться вспышка ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, считает врач.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса. 16 апреля суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции стал рекордным с начала пандемии — 63 082 случая заражения.