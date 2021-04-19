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Доктор Мясников озвучил условие для безопасного отдыха за границей

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Доктор Мясников заявил, что для безопасного отдыха за границей необходимо привиться от коронавируса как минимум за месяц до отъезда. Такое условие он озвучил в разговоре с авторами Telegram-канала «Радиоточка НСН».

«Вам нужен 21 день до второй прививки. И еще минимум две недели, чтобы развились антитела. Итак, 21 плюс 14, вот и считайте, сколько», — пояснил он.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности российских курортов. По его словам, из-за закрытия границ с Турцией огромное количество людей отправятся отдыхать на Кубань, в Крым и Сочи. Такой наплыв туристов станет для курортов «серьезным испытанием всех инфраструктур».

Кроме того, большое скопление туристов из разных регионов позволяет спрогнозировать «весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку»: может начаться вспышка ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки, считает врач.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса. 16 апреля суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции стал рекордным с начала пандемии — 63 082 случая заражения.

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