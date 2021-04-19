Жители российского города «похоронили» дорогу за 46 миллионов рублей

Жители города Геленджика устроили импровизированные похороны дороги, на ремонт которой ранее было выделено 46 миллионов рублей. Таким способом россияне хотели привлечь внимание к состоянию полотна. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Горожане поставили могильный крест и надгробие на улице Айвазовского. Они также прикрепили табличку, на которой написали: «Покойся с миром! 46 миллионов рублей понадобилось, чтобы изнасиловать, растоптать тебя, построить на тебе кривой тротуар, погрузить тебя на машины и увезти в неизвестном направлении. Прости ты и тех, кто надругался над тобой. Они не ведают, что творят. Спи, наша любимая дорога, спокойно».

Местные жители больше десяти лет пытались добиться ремонта тротуара. Работы на проблемном участке начались в октябре 2019 года, однако вскоре прекратились. В местной администрации изданию пояснили, что подрядчик не выполнил обязательства по ремонту. Местная коммунальная служба подала на него в суд. Заседание состоится в мае 2021 года. Власти города пообещали провести ремонт после завершения разбирательств.

В ноябре 2020 года жители Самары устроили похороны безнадежной ямы на проспекте Карла Маркса и возложили на нее искусственные цветы. Таким способом горожане хотели привлечь внимание к проблеме состояния полотна. Они пожаловались, что в непогоду углубление наполняется водой, а представители администрации не решают проблему.

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