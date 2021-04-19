Находящийся в СИЗО богатейший депутат отчитался о миллиардных доходах

Депутат из Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который с начала марта находится в СИЗО, отчитался о доходах в 6,2 миллиарда рублей. Сведения об этом опубликованы на сайте облдумы.
Такой показатель на 63,5 миллиона рублей больше прошлогоднего, благодаря которому Пашов стал богатейшим госслужащим в России.
В конце февраля депутата задержали, когда он прилетел в Хабаровск в командировку. Его арестовали по обвинению в занижении стоимости краба, которого вывозили за рубеж. Пашов будет находиться в СИЗО до 26 апреля.
Он возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года. Его бизнес-партнер «крабовый король» Олег Кан оказался в международном розыске.
В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по уголовному делу об убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся. По некоторым данным, уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость.