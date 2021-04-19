Находящийся в СИЗО богатейший депутат отчитался о миллиардных доходах

Депутат из Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который с начала марта находится в СИЗО, отчитался о доходах в 6,2 миллиарда рублей. Сведения об этом опубликованы на сайте облдумы.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Такой показатель на 63,5 миллиона рублей больше прошлогоднего, благодаря которому Пашов стал богатейшим госслужащим в России.

В конце февраля депутата задержали, когда он прилетел в Хабаровск в командировку. Его арестовали по обвинению в занижении стоимости краба, которого вывозили за рубеж. Пашов будет находиться в СИЗО до 26 апреля.

Он возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года. Его бизнес-партнер «крабовый король» Олег Кан оказался в международном розыске.

В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по уголовному делу об убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся. По некоторым данным, уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость.