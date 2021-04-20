Отдых в Греции станет доступнее для россиян из четырех городов

Отдых в Греции станет более доступным для российских туристов из регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, визовые центры республики возобновят свою работу в четырех российских городах с 21 апреля. В список вошли Казань, Нижний Новгорода, Самара и Новосибирск.

Сейчас путешественники могут обратиться за соответствующей услугой в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новороссийске, Краснодаре, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Ростове-на-Дону. При этом запись на подачу документов доступна только в онлайн-формате.

«Чтобы свести к минимуму любые дополнительные риски, связанные со здоровьем, заявителям настоятельно рекомендуется использовать услугу курьерской доставки для получения своего паспорта», — отмечается в сообщении визового оператора GVCW.

Ранее в апреле власти Греции предложили отменить визы для россиян ради увеличения туристического потока. С таким предложением выступил греческий политик, экс-депутат Европарламента и лидер партии «Греция — другой путь» Нотиас Мариас. По его словам, закрытие Турции может привлечь в страну миллионы путешественников из России.