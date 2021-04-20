Юрист назвал неожиданные риски потери денег

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с агентством «Прайм» назвал неожиданные риски потери денег.

По его словам, иногда самые простые действия приводят к потере денежных средств. Лишить денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать личные данные жертвы.

Еще один способ быстро потерять деньги, которые человек еще не заработал — микрозаймы и «быстрокредиты». Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей, сказал юрист.

Также можно лишиться средств путем вложения денег в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. Кроме того, «подводные камни» есть даже у ипотеки, которую человек гасит за счет материнского капитала — продать такую квартиру без большой скидки впоследствии крайне сложно.

Ранее нотариус Анна Корчемкина рассказала, что наследники первой очереди могут потерять квартиру, на которую имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. По ее словам, многие по незнанию не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права — россияне считают, что их право возникнет автоматически, но это не так.