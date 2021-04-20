Назван возраст активного накопления сбережений среди россиян

Россияне начинают активно накапливать деньги на счетах после 30 лет, к такому выводу пришли аналитики Новикомбанка, изучив соотношение возрастных групп среди вкладчиков. Об этом пишет РИА Новости.

Оказалось, что доля депозитов клиентов в возрасте 20-29 лет составляет всего 3,9 процента, в то время как граждане от 30 до 39 лет занимают уже 15,1 процента. Возрастная группа 40-49 лет составляет 19,2 процента вкладчиков, от 50 до 59 лет — 19,9 процента, а наибольшее число у людей в возрасте 60-69 лет. Поколение старше 70 лет представляет 16,7 процента владельцев вкладов.

«Эти данные соотносятся с теорией жизненного цикла, в соответствии с которой, накопления начинают делать, когда в связи с карьерным ростом происходит рост доходов, и у людей появляются возможности направлять излишки в накопления», — пояснил полученные результаты директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

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Он добавил, что каждая возрастная группа имеет свою модель поведения, например, молодые люди охотно тратят деньги, в то время как взрослые россияне начинают копить на жилье, образование детям и другое.

Эксперт добавил, что в России отношение к накоплениям отличается от западной модели: там принято копить деньги с молодости, особенно серьезно иностранная молодежь подходит к пенсионным сбережениям. В РФ же пока редко встречается такое долгосрочное планирование.

Сычков заключил, что у пожилых людей есть собственная сберегательная стратегия. Так, старшее поколение продолжает работать после выхода на пенсию и откладывают эти деньги на депозит, чтобы после завершения трудовой деятельности иметь средства.

Ранее стало известно, что большинство российских кредитных организаций не собираются повышать ставки по депозитам на постоянной основе, ориентируясь на ключевую ставку Центробанка. Некоторые банки планируют временно улучшить условия для клиентов в рамках весенних акций и предложений либо уже сделали это.

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