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Песков ответил на вопрос об ограничении полетов над Крымом и Черным морем

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об ограничении Россией полетов над Крымом и Черным морем заявил, что не располагает информацией об этом, сообщает ТАСС во вторник, 20 апреля.

Он добавил, что временные ограничения в некоторых секторах на воздушное движение являются абсолютно нормальной мировой практикой. «Существуют стандартные системы уведомлений. В этом нет ничего особенного», — сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно, что временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря введены Россией на период с 20 по 24 апреля. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. В частности, речь идет о воздушном пространстве от Севастополя до Феодосии.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. Киев считает полуостров оккупированной территорией, а несогласованные полеты над ним рассматривает как нарушение закона.

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