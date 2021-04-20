Песков ответил на вопрос об ограничении полетов над Крымом и Черным морем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об ограничении Россией полетов над Крымом и Черным морем заявил, что не располагает информацией об этом, сообщает ТАСС во вторник, 20 апреля.

Он добавил, что временные ограничения в некоторых секторах на воздушное движение являются абсолютно нормальной мировой практикой. «Существуют стандартные системы уведомлений. В этом нет ничего особенного», — сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно, что временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря введены Россией на период с 20 по 24 апреля. Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов. В частности, речь идет о воздушном пространстве от Севастополя до Феодосии.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. Киев считает полуостров оккупированной территорией, а несогласованные полеты над ним рассматривает как нарушение закона.