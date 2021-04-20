Роскомнадзор потребовал снять ограничения на посты с гимном России

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook, которой принадлежит социальная сеть Instagram, снять ограничения на посты с гимном России. Об этом сообщается на сайте службы.

«Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в любой стране мира публичная демонстрация гражданами государственных символов является выражением уважительного отношения к стране. «Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации», — пояснили там, призвав уважительно относиться к российской символике.

Ранее Instagram удалил видео, на котором анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян поет российский гимн, из-за нарушения авторских прав. Эйриян подпевал гимну, услышав его по радио, и записывал себя в сторис. Депутат попытался обжаловать блокировку, но не смог разобраться, так как все было написано на английском.

Авторские права на использование российского гимна в Instagram принадлежат создателям немецкого сериала Alles was zählt. Ранее авторские права на гимн России принадлежали американской компании Broadcast Music, Inc., но Роскомнадзор успешно оспорил это, напомнив, что государственные символы не являются объектами авторского права.