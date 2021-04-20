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Во Франции ответили на критику из-за нежелания использовать «Спутник V»

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Во Франции прокомментировали заявление бывшего кандидата в президенты страны Жан-Люка Меланшона о нежелании европейцев использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Госсекретарь при МИД Клеман Бон в ответ на это рассказал о проверке препарата в эфире телеканала Franceinfo, передает РИА Новости.

«Европейское агентство по лекарственным средствам еще ждет данных [о "Спутнике V"]. Это займет еще два-три месяца <...> Мы не можем сказать народу — мы дадим вам российскую вакцину, потому что она симпатичная, или потому, что так хотел бы господин Меланшон, или из-за русской пропаганды», — подчеркнул Бон.

При этом представитель МИД Франции добавил, что «элементы пропаганды» уже сработали с некоторыми странами.

Ранее Меланшон раскритиковал правительство страны за нежелание использовать российскую вакцину якобы из-за идеологии. Он подчеркнул, что Париж давно знал о плюсах «Спутника V».

Российская вакцина «Спутник V» была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире зарегистрированной прививкой от коронавируса на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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