Пищевые добавки спасли людей от старения

Прием высокой суточной дозы добавки омега-3 спасает от таких негативных последствий стресса, как ускоренное старение организма, уменьшая повреждения и усиливая защиту на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые Университета штата Огайо (США), которые опубликовали статью в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании приняли участие 138 человек среднего возраста, ведущих сидячий образ жизни и страдающих от избыточного веса. Их разделили на три группы, в двух из которых испытуемые в течение четырех месяцев ежедневно получали либо 2,5 грамма, либо 1,25 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а в третьей — плацебо. До и после курса приема пищевых добавок участники выполнили социальный стресс-тест Триера (TSST), который заключается в том, что каждый испытуемый проходит собеседование, состоящее из двух этапов: пятиминутная самопрезентация перед жюри и устная арифметическая задача. TSST надежно увеличивает у человека уровень биомаркеров стресса.

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До и после стресс-теста у испытуемых взяли образцы крови и слюны, чтобы измерить кортизол, ферменты теломеразы в лимфоцитах периферической крови, а также цитокинов: противовоспалительного интерлейкина-10 (IL-10) и провоспалительных интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-12, фактора некроза опухоли альфа.

Омега-3 жирные кислоты улучшали постстрессовую активность теломеразы и IL-10, которая в группе плацебо снижалась на 24 и 26 процентов соответственно. Биодобавки в количестве 2,5 грамма (самая высокая доза в исследовании) в день также снизили общий уровень кортизола и IL-6 на 19 и 33 процента по сравнению с группой плацебо. Таким образом, заключают специалисты, омега-3 спасают организм от старения, ускоренное стрессовыми факторами, а также снижают риск депрессии.

Считается, что воспалительные реакции сокращают длину теломер в клетках. Поскольку теломеры защищают ДНК от повреждений при делении клеток, но при этом сами каждый раз укорачиваются, факторы воспаления могут ускорить момент, когда клетка уже не сможет размножаться. Теломераза способна восстанавливать теломеры, замедляя процесс клеточного старения. Также известно, что усиленная воспалительная реакция на стресс ассоциирована с высоким риском депрессии.