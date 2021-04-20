В России настроились на остановку поставок зарубежной электроники «в любой момент»

В России приготовились к тому, что иностранные поставки электроники могут быть прекращены в любой момент. Для этого в стране форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции, сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, его слова приводит «Интерфакс».

«Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент», — сказал он, но не уточнил, какую именно тенденцию он имеет в виду. По словам Чемезова, именно развитие радиоэлектроники в стране тесно связано с будущими достижениями в авиастроении, телекоммуникациях, здравоохранении и других отраслях.

Ранее в феврале Чемезов рассказывал, что серийное производство российского перспективного пассажирского самолета МС-21 перенесут на 2022 год из-за американских санкций. Изначально предполагалось, что первые 50 самолетов поступят в парк «Аэрофлота» уже в 2020-м.

В прошлом США поставляли в Россию композитные компоненты для крыльев МС-21, однако в 2018 году поставки прекратились. «Нам нужно было наладить собственное производство [компонентов], и недавно нам это удалось. Мы собрали крыло, используя наши собственные материалы», — рассказывал Чемезов.