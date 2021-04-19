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В России не нашли причин строить заводы по сжиганию мусора

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Министерство финансов России предложило приостановить проект строительства 25 заводов по сжиганию мусора до момента, пока не заработают первые пять, запустить которые планируется до конца 2023 года. Об этом со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко сообщает РБК.

В ведомстве не нашли причины тратить 1,3 триллиона рублей на проект, у которого «отсутствует обоснование». По словам Окладниковой, его финансовая модель заранее убыточна, внутренняя норма доходности составляет 3,9 процента.

Авторы проекта предлагают использовать договоры о предоставлении мощности (ДПМ, особый вид льгот, предполагающий компенсацию инвестиций) и средства экологического сбора. Первый вариант приводит к тому, что бюджет недополучит часть налогов, а экосбор, согласно утвержденной Абрамченко реформе расширенной ответственности производителей (РОП), предполагается направить на другие цели — увеличение объема переработки отходов.

Кроме того, «РТ-Инвест» занимающийся строительством заводов, хочет стопроцентной компенсации уплаченных налогов до конца реализации проекта — это 32 года. Ни один из механизмов господдержки не предусматривает таких льгот.

Два месяца назад Абрамченко также выступала против проекта, который, по ее словам, подразумевает создание десятков «платиновых» заводов за счет повышения тарифов для населения и значительной поддержки федерального бюджета.

В «РТ-Инвест», дочерней компании «Ростеха», настаивают, что строительство 30 мусоросжигательных заводов позволит достичь экологических целей государства. С их помощью удастся закрыть более 200 старых полигонов твердых бытовых отходов, предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тысяч гектаров земель. При этом гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов в конце марта подтвердил, что без значительной господдержки проект не заработает.

Ранее Генпрокуратура нашла в деятельности «Российского экологического оператора» (РЭО) множество недочетов. В том числе отсутствие стратегии и целевых показателей, а также сверхдоходы сотрудников компании.

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