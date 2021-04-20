Абрамовича назвали одним из победителей при создании Суперлиги

Российский миллиардер Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси», окажется одним из победителей после создания Суперлиги. Эксперты назвали его имя в числе тех, кто увеличит свое состояние после завершения радикальной реформы европейского клубного футбола, пишет Bloomberg.

Вместе с ним выиграют американские бизнесмены, которые долгое время приобретали акции английских футбольных клубов. Это наследники миллиардера Малкольма Глейзера, который в 2005 году купил «Манчестер Юнайтед», Стэн Кронке, владелец лондонского «Арсенала», и Джон Генри, которому принадлежит доля в «Ливерпуле».

Также получит ощутимую выгоду семья Аньелли, владеющая итальянским «Ювентусом», израильский миллиардер Идан Офер (приобрел 32 процента акций мадридского «Атлетико») и китайский миллиардер Чжан Цзиньдун, у которого контрольный пакет акций миланского «Интера».

О создании Суперлиги накануне, 19 апреля, объявили 12 европейских грандов. Помимо указанных выше клубов, это мадридский «Реал», «Барселона», «Милан», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур». Предполагается, что соревнование будет закрытым, покинуть его будет невозможно.

Категорически против такого плана выступили ФИФА, УЕФА и национальные лиги, которые пригрозили командам-участницам отстранением от всех турниров под эгидой международных организаций. Если эту угрозу реализуют, то клубы не смогут принимать участие в Лиге чемпионов и национальных чемпионатах. Более того, в УЕФА не исключают отстранение клубов уже от текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а футболистов не допустят до матчей чемпионатов континентов и мира.

Организаторы Суперлиги, возглавит которую президент «Реала» Флорентино Перес, объясняют инициативу необходимостью большей коммерциализации футбола, чтобы тот стал более привлекательным продуктом.

Противники утверждают, что идея нарушает соревновательный принцип, разрушает систему национальных лиг, а также делает невозможным развитие футбола. С критикой на создателей Суперлиги обрушились футболисты, тренеры, эксперты и болельщики, в том числе тех клубов, которые должны будут попасть в новый турнир.

Тем не менее инвесторы верят в новый проект. Сразу после объявления планов 12 клубов их акции ощутимо выросли. Например, «Манчестер Юнайтед» подорожал сразу на 11 процентов.