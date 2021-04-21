Жириновский отказал Зеленскому в праве приглашать Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве приглашать российского коллегу Владимира Путина на переговоры. Об этом сообщает URA.RU в среду, 21 апреля.

«Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой — никто», — заявил политик.

Накануне Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война». По его словам, встреча на линии разграничения поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию. При этом он добавил, что сам он бывает там каждый месяц.

В Совете Федерации сочли приглашение Зеленского кривлянием. Сенатор Сергей Цеков считает, что президент Украины не знает, как закончить войну в Донбассе, и перекладывает ответственность на Россию.

Комментируя инициативу Зеленского, сенатор Алексей Пушков призвал украинского лидера прекратить играться пустыми словами.