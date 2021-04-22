Увеличивающие ягодицы шорты стали новым трендом в TikTok

Увеличивающие ягодицы шорты из интернет-ретейлера Amazon стали новым трендом у пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о шортах модели Saiti, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Отмечается, что они визуально увеличивают бедра и ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала. Стоимость вещи, представленной на сайте ретейлера в шести цветах, составляет 15 фунтов стерлингов (1602 рубля).

Согласно материалу, описанные шорты стали популярны среди юзеров TikTok: хэштег #amazonshorts набрал более 2,5 миллиона просмотров. Блогерши публикуют ролики, в которых демонстрируют, как шорты подчеркивают их ягодицы.

Вдобавок около 200 покупателей оставили восторженные отзывы о покупке в комментариях под товаром. «Лучшие шорты», «Мои ягодицы выглядят в них просто потрясающе!», «Мои ягодицы никогда не выглядели так шикарно», «Эти шорты шикарно подчеркивают фигуру и они очень удобные», — писали клиенты Amazon.

Ранее в феврале также стали трендовыми увеличивающие ягодицы легинсы. Знаменитости принялись размещать в соцсетях фотографии в лосинах бренда Fashion Nova. Так, например, во флешмобе приняли участие певица Lizzo, модель Кэссиди Коулз (Cassidy Coles) и телезвезда Хлоя Ферри (Chloe Ferry).