США отреагировали на передислокацию российских войск

Госдеп США отреагировал на заявление Москвы о передислокации войск из южных районов России, заявив, что ждут конкретных дел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией», — заявил представитель ведомства Нед Прайс.

По его словам, США ясно давали понять в общении с российским правительством, что оно должно воздерживаться от якобы эскалационных действий.

Ранее в НАТО заявили, что приняли к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считает важным любые шаги, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. В штаб-квартире организации отметили, что подобные действия со стороны России были давно ожидаемы, и добавили, что НАТО будет продолжать отслеживать маневры российских военных у границы с Украиной.

22 апреля Шойгу принял решение завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с 23 апреля.