НАТО прокомментировала решение Шойгу отвести войска от южных рубежей России

НАТО приняла к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах и считает важным любые шаги, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

В штаб-квартире организации отметили, что подобные действия со стороны России были давно ожидаемы, и добавили, что НАТО будет продолжать отслеживать маневры российских военных у границы с Украиной. Представитель альянса также отметил, что «стягивание сил к украинской границе является неоправданным».

«НАТО солидарна с Украиной, и мы продолжаем призывать Россию выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины», — сообщили в штаб-квартире организации. При этом там не уточнили, где именно, по их мнению, на территории Украины находятся российские военные.

Ранее 22 апреля Шойгу принял решение завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с 23 апреля.