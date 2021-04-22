Последние снявшиеся обнаженными в Дубае модели вернулись на Украину после тюрьмы

Две последние манекенщицы, которые снимались обнаженными на балконе отеля в Дубае, вернулись на Украину. Соответствующая информация появилась на Mirror.

Как сообщает издание, сотрудники правоохранительных органов освободили 21-летнюю Евгению Таран и модель Анастасию и депортировали их в Киев. Известно, что украинке Анастасии позволили вернуться на родину после того, как она вылечилась от коронавирусной инфекции.

В то же время Евгения Таран провела в дубайской тюрьме две недели — дольше, чем все остальные задержанные за откровенную съемку в арабской стране манекенщицы.

В интервью журналистам Таран пожаловалась на условия содержания в тюрьме. По ее словам, в камере никогда не выключали свет, при этом кондиционер постоянно шумел. Кроме того, ей не выдавали туалетную бумагу и ложку, а также относились к ней «нe пo-чeлoвeчecки».

«Самое ужасное — неведение, так как охранники не отвечали на мои вопросы. Они связывали меня с внешним миром только за деньги», — призналась украинка.

5 апреля стало известно, что финансист и галерист Виталий Гречин организовал фотосессию, во время которой моделей снимали голыми на балконе в гостинице Dubai Marina в ОАЭ. Упомянутые снимки, появившиеся в соцсетях, возмутили общественность, и в этот же день девушек задержала полиция. Среди них были гражданки Украины, Молдовы и Белоруссии.

Позже прокуратура Дубая приняла решение депортировать 12 задержанных манекенщиц. Участницам съемки грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.