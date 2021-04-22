Российский футболист назвал преимущество деревенской жизни над московской

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов назвал преимущество деревенской жизни над московской. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Российский футболист заявил, что поначалу в Москве к нему относились с презрением, считая его деревенским жителем. Он посчитал, что в Котласе, откуда он родом, более спокойный и приятный темп жизни. «Там невероятно медленно летит время. Можешь проснуться в два часа дня, бодрствовать часов восемь, а по ощущениям будет около 17. И никакой усталости!» — рассказал 18-летний Карпов.

Карпов начал выступать за молодежную команду ЦСКА в 2017 году. За основной состав команды он дебютировал 19 сентября 2019 года, выйдя в стартовом составе на гостевой матч группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» (1:5). Защитник был участником отборочного турнира чемпионата Европы-2019 для юношей до 17 лет.

В апреле защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос назвал стереотип немцев о россиянах. По словам футболиста, немцы называли «русских такими же холодными, как климат в стране», но на деле все оказалось не так.