Легионер «Зенита» назвал стереотип немцев о россиянах

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в эфире «Матч ТВ» назвал стереотип немцев о россиянах.

Сантос, до «Зенита» выступавший за немецкий «Гамбург», заявил, что его изначальные представления о России и Петербурге не совпали с реальностью. «Партнеры говорили: "Русские такие же холодные, как климат в их стране". Но на деле все оказалось, что тут открытые и радушные люди», — вспомнил легионер, добавив, что Россия очень похожа на его родную Бразилию.

Бразильский футболист перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Его контракт рассчитан на пять лет.

В марте бурундийский полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о своих впечатлениях о России и ее жителях. 22-летний легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) признался, что его удивили «безумно добрые россияне», не соответствующие европейских стереотипам о русских. Бизоза заявил, что не ждал такого теплого приема.