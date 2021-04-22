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Россия напомнила США об «ушедших в песок» миллиардах долларов

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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Министерство иностранных дел России прокомментировало вывод объединенных сил НАТО из Афганистана и напомнило США о провале кампании в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Признание того факта, что афганские проблемы не имеют военного решения, пришло к американцам лишь спустя десятилетие бесславной кампании. За это время погибли или получили увечья десятки тысяч мирных граждан», — сказано в комментарии. МИД отметил, что миллиарды долларов, выделенные на развитие системы внутренней безопасности в стране и подготовку сотрудников, «ушли в песок».

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на длительное противостояние, более половины территории Афганистана все еще находится под контролем движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Ячейки террористических организаций сохраняются в большинстве афганских регионов.

В МИД также обратили внимание, что США и другие страны НАТО пообещали продолжить поддержку афганских силовиков после вывода войск.

14 апреля президент США Джо Байден подтвердил вывод американских войск из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Он объяснил это решение тем, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство. Вывести свои войска из этого государства решили и остальные страны НАТО.

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