Россиянин съездил в Абхазию и оценил безопасность страны для туристов

Россиянин съездил в Абхазию и поговорил с местными жителями о том, насколько туристам безопасно приезжать в страну на отдых. Путешественник оценил обстановку в частично признанной республике на видео, которое опубликовал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина спросил у одного из местных жителей, насколько безопасно гулять ночью в Абхазии или ехать одному по трассе. Как ответил его собеседник, на дорогах могут возникнуть некоторые трудности, поскольку граждане часто не соблюдают правила движения — превышают скорость и нарушают дорожную разметку.

Тем не менее, абхазец заметил, за последние пять лет ситуация в стране улучшилась — особенно после проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«Если ты адекватный турист и не "жестишь", то все нормально будет. Здесь нужно уважать законы и уважать старших», — заключил местный житель.

Ранее в апреле автор этого же блога раскрыл схемы абхазских гаишников для обмана туристов. По словам мужчины, большинство россиян попадаются на различии в ПДД между двумя странами, так как в Абхазии правила для водителей строже. Например, допустимое превышение скорости в России составляет 20 километров в час, а в Абхазии штрафуют уже при превышении в 10 километров в час.