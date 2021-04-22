В России увидели возможность перегрева ипотечного рынка

Представители Центробанка оценили возможное продление в России программы льготной ипотеки и увидели возможность перегрева на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя регулятора Ольги Поляковой.

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Во время заседания ассоциации банков Полякова подтвердила, что льготная программа помогла населению приобрести доступное жилье. По словам зампреда, в будущем меру необходимо трансформировать, чтобы не допустить негативных последствий.

«С нашей точки зрения, та программа, которая была введена в период кризиса — ну, она была именно антикризисной, и она, конечно, носила и носит временный характер, — поэтому, если мы говорим о продлении, то это должна быть трансформация этой программы. И она должна носить уже такой более адресный, направленный, социальный характер, в противном случае мы с вами придем к тому, что рынок будет перегрет», — отметила Полякова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки, в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса, в апреле 2020 года. Желающие могли приобрести под 6,5 процента годовых жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — по три миллиона рублей.