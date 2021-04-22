В России увидели возможность перегрева ипотечного рынка

Представители Центробанка оценили возможное продление в России программы льготной ипотеки и увидели возможность перегрева на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя регулятора Ольги Поляковой.
Во время заседания ассоциации банков Полякова подтвердила, что льготная программа помогла населению приобрести доступное жилье. По словам зампреда, в будущем меру необходимо трансформировать, чтобы не допустить негативных последствий.
«С нашей точки зрения, та программа, которая была введена в период кризиса — ну, она была именно антикризисной, и она, конечно, носила и носит временный характер, — поэтому, если мы говорим о продлении, то это должна быть трансформация этой программы. И она должна носить уже такой более адресный, направленный, социальный характер, в противном случае мы с вами придем к тому, что рынок будет перегрет», — отметила Полякова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки, в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса, в апреле 2020 года. Желающие могли приобрести под 6,5 процента годовых жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — по три миллиона рублей.