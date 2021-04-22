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Кремль обозначил «красную линию» в отношениях с Украиной

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Красная линия» в отношениях России с Украиной проходит по рубежу национальных интересов, заявил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщаетТАСС.

Он обозначил, что у России в целом есть «красная линия», имеющая отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, помимо Украины.

Песков также напомнил, что Киев должен решать внутреннее противостояние в Донбассе, так как Москва не является стороной конфликта. При этом Россия, по словам пресс-секретаря президента, готова и дальше совместно с другими странами «делать все возможное, чтобы помочь Украине».

О существовании «красной линии» ранее заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он посетовал на то, что в последнее время некоторые страны завели обычай без повода «цеплять» страну. Москва же будет определять самостоятельно в каждом конкретном случае «красную черту» в отношениях другими странами, заверил Путин и пообещал быстрый, ассиметричный и жесткий ответ на любые провокации.

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